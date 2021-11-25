Кинокритик Москвитин выбрал лучшие фильмы ноября

В ноябре в прокат вышло сразу несколько знаковых кинолент: победитель Гран-при в Каннах "Купе номер шесть", "Последняя дуэль" Ридли Скотта и "Французский вестник" Уэса Андерсона. О премьерах рассказывает кинокритик The City Егор Москвитин.

"Купе номер шесть"

Фото: кадр из фильма "Купе номер 6"; режиссер – Юхо Куосманен; производство – Кинокомпания CTB

Российско-финская лента, завоевавшая Гран-при в Каннах, которая представит Финляндию на "Оскаре". История про вынужденное соседство двух противоположностей – лирической финской девушки и угрюмого русского шахтера. Герои оказываются в одном купе поезда, который ползет сквозь полярную ночь из Петербурга (в конце девяностых) в Мурманск (в начало нулевых). Герои вдруг обнаруживают в этом странном соседстве шанс на большое чувство и настоящее человеческое тепло. Самый добрый и непредсказуемый фильм этого года.

"Последняя дуэль"

Фото: кадр из фильма "Последняя дуэль"; режиссер – Ридли Скотт; производство – 20th Century Studios

Самый могучий и собранный фильм Ридли Скотта со времен "Гладиатора", самый чувствительный со времен "Хорошего года". Хроника реального рыцарского поединка и его страшной предыстории: знатный воин (Адам Драйвер) насилует жену (Джоди Комер) своего соседа (Мэтт Деймон). Супруги, отчаявшись искать справедливости в суде, решаются на дуэль. Причем героиня рискует жизнью наравне с мужем: если тот проиграет – ее сожгут на костре.

Гениальная находка сценаристов (Николь Холофсенер, Мэтта Деймона и Бена Аффлека, который появляется в искрометной роли распутного лорда) заключается в том, что один и тот же ряд событий они описывают трижды. Сперва – словами мужчин, и только в третьем акте – с точки зрения женщины. Финальный аккорд получается до того отрезвляющим, что фильм, по сути, хоронит канон "рыцарского кино". Становится едва ли не самым профеминистским высказыванием в жизни Ридли Скотта (автора "Тельмы и Луизы", "Чужого" и "Солдата Джейн"). Обязательное для всех (но в первую очередь для мальчишек) кино.

"Обитель зла: Ракун-Сити"

Фото: кадр из фильма "Обитель зла: Ракун-Сити"; режиссер – Йоханнес Робертс; производство – Constantin Film

Продолжение хоть и травоядного, но культового зомби-боевика имени Миллы Йовович, но на этот раз без ее имени в титрах. Однако в остальном все тот же жизнерадостный и простодушный экшен, что и в начале нулевых. Российская премьера стала фильмом открытия фестиваля ужастиков Horror Fest, что только подчеркивает близость картины к канону.

"Прошлой ночью в Сохо"

Фото: кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"; режиссер – Эдгар Райт; производство – Complete Fiction

Фильм с Венецианского кинофестиваля от Эдгара Райта – автора "Малыша на драйве", "Типа крутых легавых" и "Зомби по имени Шон". В этот раз режиссер-пересмешник, всегда обыгрывавший законы жанров, берется за ужастики и сочиняет страшную сказку про мистическую связь двух девушек.

Одна из них – наша современница: тихая девочка из провинции, которая едет в Лондон, чтобы стать дизайнером одежды. Другая – ее полная противоположность: раскованная певица, модель и актриса из свингующего Сохо 60-х. Прошлое настоящему является во снах: поначалу нежных, но в итоге кошмарных. Ведь девушку из 60-х нужно как-то спасти. В фильмографии Райта были картины и бодрее, и изобретательнее, но еще не было таких красивых.

"Медея"

Фото: кадр из фильма "Медея"; режиссер – Александр Зельдович; производство – OOO "11"/"Одиннадцать"

Фильм с "Кинотавра", получивший там награду за музыку, у которого были все шансы принести приз еще и актрисе Тинатин Далакишвили, сыгравшей самую мощную роль в своей карьере. Вслед за триллером "Убийство священного оленя" эта картина обращается к пьесам древнегреческого драматурга Эврипида, но переносит их события в наши дни. Современная Медея (Далакишвили) мстит изменнику Ясону (Евгений Цыганов), убивая их родных детей.

Невероятно экспрессивный фильм, подчас пугающий своими вспышками ярости. Однако большую часть времени тяжелый, вязкий и сонный. Безоговорочно рекомендуем его только ценителям режиссера Александра Зельдовича, поклонникам композитора Теодора Курентзиса и коллекционерам изощренных ремейков античных трагедий.

"Французский вестник"

Фото: кадр из фильма "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"; режиссер – Уэс Андерсон; производство – American Empirical Pictures

Ура, новый фильм Уэса Андерсона! Хотя для кого-то – очередной. Именно от настроя зрителя зависит, очарует его новая картина мастера или нет. Потому что в ней происходит ровно то же самое, что и в "Отеле Гранд Будапешт", "Семейке Тененбаум" и прочих работах Андерсона. С крохотными ролями, больше похожими на анекдоты, появляются лучшие актеры нашего времени: Тильда Суинтон и Тимоти Шаламе, Фрэнсис Макдорманд и Билл Мюррей, Леа Сейду и Бенисио дель Торо, Элизабет Мосс и Эдриан Броуди, Сесиль де Франс и Кристоф Вальц, Сирша Ронан и Эдвард Нортон, а еще Лив Шрайбер, Уиллем Дэфо, Джеффри Райт, Стивен Парк, Матье Амальрик.

В декорациях, напоминающих кукольные дворцы и пряничные домики, разыгрываются маленькие трагедии, трогательные и смешные. Серьезные темы обыгрываются с нежным юмором. Гармония торжествует благодаря предсказуемости. Кого-то это устраивает, а кого-то – разочаровывает. Выносить вердикт бесполезно.