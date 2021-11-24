Премия KudaGo выберет лучшие проекты 2021 года

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Ежегодная премия KudaGo подведет итоги 27 декабря. В этот день будут выбраны самые лучшие проекты уходящего года. Голосование на сайте продлится до 26 декабря.

"Пользователи, как и каждый год, голосуют за состоявшиеся события и открытые места, а мы постараемся отметить те проекты, которые достойны внимания, но которые по тем или иным причинам, связанным с пандемией, не состоялись. Сфере нужна поддержка: мы хотим лишний раз обратить внимание нашей аудитории на крутые события и места, которые, мы надеемся, вернутся к нам в 2022-м", – рассказал директор по продукту KudaGo Илья Кокоуров.



В этом году представлены следующие номинации:

