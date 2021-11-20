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Культура

00:05

"Мистические тайны кино": "Офицеры"

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26 июля 1971 года в Москве состоялась премьера одного из самых популярных советских фильмов. Если произнести слова "Есть такая профессия..." и сделать паузу, то большая часть взрослого населения России ее безошибочно завершит: "Родину защищать!". Конечно же, речь идет о фильме "Офицеры".

Но сегодня трудно поверить в то, что 50 лет назад премьера "Офицеров" прошла особо незамеченной. Никто не обсуждал прекрасную игру Георгия Юматова, Василия Лианового, Алины Покровский. Как будто этого фильма и не было.

Почему же у этой картины оказалась такая странная судьба? Через какие тернии пришлось пройти ее создателям на пути к признанию? И какую роковую тайну скрывал главный киноофицер страны Георгий Юматов? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".

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