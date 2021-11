Американская певица Тейлор Свифт опубликовала клип на песню I Bet You Think About Me с переизданной версии своего альбома Red.

В ролике Свифт попадает на свадьбу своего бывшего молодого человека и устраивает небольшие пакости. Она портит праздничный многоярусный торт и выкидывает фигурку жениха. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".