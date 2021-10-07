Женевский международный автосалон отменен из-за пандемии COVID-19

17:13
Фото: SALVATORE DI NOLFI/EPA
Женевский международный автосалон – 2022 отменен из-за пандемии коронавируса и трудностей в автомобилестроительном секторе. Об этом сообщается на официальном сайте автосалона.
"В связи с затронувшими всю (автомобильную. – Прим. ред.) промышленность проблемами, связанными с пандемией COVID-19, постоянный комитет международного автосалона <...> был вынужден перенести мероприятие на 2023 год", – говорится в сообщении.
Организаторы мероприятия добавили, что продолжат и дальше развивать платформу, чтобы организовать более впечатляющее шоу в 2023 году.
Из-за пандемии COVID-19 мероприятие уже отменяли в прошлом году. Автосалон планировалось провести в Женеве с 5 по 15 марта 2020 года. Однако власти Швейцарии запретили массовые мероприятия с числом участников более 1 000 человек.
Женевский автосалон – один из самых престижных смотров достижений мировой автоиндустрии. В 2019 году на нем экспонировалось более 900 автомобилей. Работу выставки освещали около 10 тысяч журналистов.
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