Женевский международный автосалон отменят из-за коронавируса

14:26
Фото: AP Photo/Andre Penner
Организаторы сообщили об отмене Женевского международного автосалона в связи со вспышкой коронавируса, говорится на сайте автосалона.
Мероприятие должно было проходить в Женеве с 5 по 15 марта. Так решили власти Швейцарии. Кроме того, правительство страны запретило массовые мероприятия с числом участников более 1000 человек.
По этой же причине в миланском оперном театре "Ла Скала" отменили все спектакли. Одна из крупнейших в городе художественных галерей "Брера" закрыта. Венецианский карнавал завершили на два дня раньше срока.
В пресс-службе Европейского вещательного союза сообщили, что говорить об отмене "Евровидения" пока рано, передает ТАСС. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах подчеркнул, что подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио идет по графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
28 февраля стало известно о первых пациентах с COVID-19 в Белоруссии, Литве, Новой Зеландии и Нидерландах. Резкий рост случаев заболевания зафиксирован в Италии, Южной Корее и Иране.
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей. Полеты разрешат лишь на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные). Полеты в Иран тоже ограничат.
Рейсы из Италии будут обслуживать в терминале F Шереметьево. Временно ограничено железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного значения и предупредила об угрозе пандемии. В то же время в ВОЗ одобрили подход России к борьбе с заболеванием.
Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.
Российские вирусологи полагают, что победить коронавирус COVID-19 полностью не удастся. По их мнению, он закрепится в популяции и будет, как и грипп, проявляться сезонно. Такие заявления делали и китайские ученые.
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