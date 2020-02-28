ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус одобрил шаги России и некоторых других стран в борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

"Есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам. Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают", – подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, появление больных в стране – это вызов, на который нужно отвечать немедленно. Глава ВОЗ добавил, что нет никаких гарантий от появления новых случаев заражения коронавирусом. В качестве примера он привел Швецию и Финляндию.

Гебрейесус объяснил, что в борьбе с коронавирусом нужен комплексный подход. Он отметил слаженные действия китайских властей, приложивших большие усилия для предотвращения распространения инфекции.

28 февраля стало известно о первых случаях заражения в Белоруссии, Литве, Новой Зеландии и Нидерландах. Резкий рост случаев заболевания зафиксирован в Италии, Южной Корее и Иране.

Ростуризм советовал приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран. В Роспотребнадзоре считают, что россиянам в целом лучше избегать незапланированных поездок за рубеж. Туристы смогут вернуть деньги за возвращенные туры в Италию.

С 1 марта Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей. Полеты разрешат лишь на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные). Полеты в Иран тоже ограничат.

Рейсы из Италии будут обслуживать в терминале F Шереметьево. Временно ограничено железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей. Хотя конечная остановка маршрута находится в Монако, поезд следует также по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии и Италии.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного значения и предупредила об угрозе пандемии.

Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.