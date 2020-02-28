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Общество

07:37

Правительство Литвы подтвердило первый случай заражения коронавирусом в стране

происшествия общество за рубежом

Фото: AP/TASS/Andre Penner

В Литве зафиксирован первый случай заражения новым типом пневмонии COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местный Минздрав.

Сообщается, что заражение было выявлено у женщины. В понедельник, 24 февраля, она вернулась из итальянского города Верона. Сейчас пациентку изолировали в больнице в Шяуляе.

Накануне первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Нидерландах. Об этом сообщали в Национальном институте здравоохранения и окружающей среды страны.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного значения.

На данный момент число зараженных в материковом Китае уже достигло 78,8 тысячи человек, скончались 2788, излечились 36 тысяч 117 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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