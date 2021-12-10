"Вот это любовь!": Станислав Ростоцкий и Нина Меньшикова

Когда Нину Меньшикову, только поступившую в институт кинематографии, подруги познакомили со старшекурсником Станиславом Ростоцким, она подумала: "Какой красивый!". Парень был видный: талантливый, обаятельный, фронтовик. От девушек у него не было отбоя.

Нина наблюдала за ним со стороны и заметила, что Станислав ни с одной из поклонниц не заводит отношений. Как-то перед каникулами по вузу пролетел слух: Ростоцкий с приятелем Владимиром Красильщиковым собираются на все лето в деревню. Там они будут писать сценарий. Отвлекаться на быт ребятам не хотелось, они подыскивали ту, кто будет их кормить и обстирывать. Нина поняла, что это ее шанс получше узнать того, в кого она влюбилась с первого взгляда. Об этом – в программе "Вот это любовь!".