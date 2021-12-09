"Вот это любовь!": Виталий и Мария Соломины

Студентка текстильного института Мария Леонидова стояла в павильоне картины "Городской романс" и не верила своему счастью: она попала сюда случайно. И вдруг среди техники, камер и софитов она впервые увидела Виталия Соломина.
Маша его знала и была влюблена заочно, по киноэкрану. Это был ее секрет. Как и то, что именно она была виновницей того, что Виталия пригласили в картину. А он, взглянув на девушку, совершенно потерял голову. Хрупкая, нежная, глядя на которую, невозможно не улыбнуться. На пробах с ней он сыграл так, что даже не сомневался: роль достанется ему. И действительно оба были утверждены и начали сниматься.
Через неделю у Виталия и Марии было абсолютное взаимопонимание, через две – они не отходили друг от друга. И вдруг новость: Виталия снимают с роли. Режиссеру нужен герой-подлец, а Соломин – слишком положительный. Однако роману Виталия и Марии помешать уже ничто не могло. Об этом – в программе "Вот это любовь!".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: