"Вот это любовь!": Виталий и Мария Соломины

Студентка текстильного института Мария Леонидова стояла в павильоне картины "Городской романс" и не верила своему счастью: она попала сюда случайно. И вдруг среди техники, камер и софитов она впервые увидела Виталия Соломина.

Маша его знала и была влюблена заочно, по киноэкрану. Это был ее секрет. Как и то, что именно она была виновницей того, что Виталия пригласили в картину. А он, взглянув на девушку, совершенно потерял голову. Хрупкая, нежная, глядя на которую, невозможно не улыбнуться. На пробах с ней он сыграл так, что даже не сомневался: роль достанется ему. И действительно оба были утверждены и начали сниматься.

Через неделю у Виталия и Марии было абсолютное взаимопонимание, через две – они не отходили друг от друга. И вдруг новость: Виталия снимают с роли. Режиссеру нужен герой-подлец, а Соломин – слишком положительный. Однако роману Виталия и Марии помешать уже ничто не могло. Об этом – в программе "Вот это любовь!".