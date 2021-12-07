Режиссер "Елок 8" прокомментировал отказ кинотеатров взять фильм в прокат

Фото: кадр из фильма "Елки 8"; режиссер – Антон Богданов; производство – Bazelevs

Режиссер фильма "Елки 8" Антон Богданов прокомментировал отказ ряда киносетей взять в прокат новую часть новогодней комедии, отметив, что данная ситуация похожа на сговор. Об этом сообщает News.ru.

Богданов пояснил, что по первоначальному плану продюсеров "Елки 8" должны были показать более тысячи кинотеатров, однако киносети "Синема Парк", "Формула кино" и ряд других отказались взять картину в прокат. По его мнению, такое решение может быть связано с коротким двухнедельным промежутком между премьерой фильма в кино и на онлайн-площадке ivi – 16 и 30 декабря соответственно.

"Для меня это удивительно. Видимо, у кинотеатров есть претензии, что очень маленькое цифровое окно, из-за которого, по мнению прокатчиков, они могут потерять большую часть выручки, они немножко обиделись и решили выступить в сговоре", – предположил режиссер.

По его словам, даты премьеры неоднократно переносились, однако в итоге партнеры по производству фильма приняли текущее решение. Богданов подчеркнул, что никого не осуждает в данной ситуации, однако считает необходимым, чтобы компания Bazelevs Тимура Бекмамбетова, онлайн-кинотеатр ivi и киносети нашли компромиссное решение.

"Как актеру и режиссеру мне, конечно, хочется, чтобы как можно большее число кинотеатров взяли в прокат наш фильм. "Елки" – это тот фильм, на который надо идти за атмосферой. <...> Далеко не у всех есть ivi. И "Елки" всегда были региональным проектом, его любят регионы, а регионы не сильно болеют подписками на онлайн-платформы, им нужны кинотеатры", – подчеркнул Богданов.

В восьмой части "Елок", чьи съемки прошли осенью, снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Ольга Бузова и другие отечественные звезды. Съемки картины прошли в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других городах России.