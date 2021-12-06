Вышел первый тизер спецэпизода "Гарри Поттера"

Видео: youtube.com/HBO MaxСтриминговая платформа HBO Max представила первый тизер спецвыпуска "Гарри Поттера", посвященного 20-летию легендарной киносерии.
В коротком 50-секундном ролике, опубликованном на YouTube, можно увидеть сразу нескольких персонажей поттерианы – Хагрида в исполнении Робби Колтрейна, Артура Уизли, которого играет Марк Уилльямс, и Невилла Долгопупса, воплощенного Мэттью Льюисом.
Также в тизере указаны имена основных актеров серии, которые появятся в спецвыпуске, – Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), Том Фелтон (Драко Малфой) и другие.
Спецэпизод выйдет на платформе HBO Max 1 января 2022 года.
Ранее актриса Эмма Уотсон поделилась впечатлениями от съемок специального эпизода, посвященного юбилею легендарной серии. Уотсон выразила надежду, что спецэпизод понравится поклонникам поттерианы, а также призналась, что была счастлива вернуться в волшебный мир.
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