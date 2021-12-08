В России пройдет международный кинофестиваль фильмов ужасов и триллеров

В России пройдет первый в стране международный кинофестиваль фильмов ужасов и триллеров. Его примут одновременно пять городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.