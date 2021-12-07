"Историс": фанаты не узнали Андрея Григорьева-Апполонова

Фанаты не узнали Андрея Григорьева-Апполонова . По их мнению, певец стал похож на своего старшего коллегу Юрия Антонова.

Что произошло с внешностью "рыжего" из "Иванушек"? И в чем может быть причина таких перемен? Об этом – в программе "Историс".