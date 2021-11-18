Пробежавшим по крыше автомобиля ГИБДД московским блогерам грозит арест до 15 суток

Фото: телеграм-канал Readovka

Двум блогерам, которых задержали за пробежку по автомобилю ГИБДД, грозит административный арест на срок до 15 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

На записи, опубликованной в Сети, видно, как двое молодых людей зажгли дымовые шашки в центре Москвы, залезли с ними на крышу автомобиля ГИБДД и убежали.

"В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий были установлены личности данных граждан, их незамедлительно задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел для разбирательства", – рассказали в Управлении.

В отношении блогеров составили протоколы по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство"). Нарушителям грозит штраф 500–1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали рэпера Yung Trappa по подозрению в изнасиловании девушки. 26-летнего Владислава Ширяева якобы задержали в арендованном доме отдыха в поселке Подборовье Выборгского района. Известно, что рэпер уже привлекался к ответственности за распространение наркотиков.

