Пробежавшим по крыше автомобиля ГИБДД московским блогерам грозит арест до 15 суток

11:55
Фото: телеграм-канал Readovka
Двум блогерам, которых задержали за пробежку по автомобилю ГИБДД, грозит административный арест на срок до 15 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
На записи, опубликованной в Сети, видно, как двое молодых людей зажгли дымовые шашки в центре Москвы, залезли с ними на крышу автомобиля ГИБДД и убежали.
"В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий были установлены личности данных граждан, их незамедлительно задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел для разбирательства", – рассказали в Управлении.
В отношении блогеров составили протоколы по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство"). Нарушителям грозит штраф 500–1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали рэпера Yung Trappa по подозрению в изнасиловании девушки. 26-летнего Владислава Ширяева якобы задержали в арендованном доме отдыха в поселке Подборовье Выборгского района. Известно, что рэпер уже привлекался к ответственности за распространение наркотиков.
В Москве задержали блогеров, запрыгнувших на машину ДПС с дымовыми шашками
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