Участников постановочного пранка с избиением старушки задержали в Тюмени

В Тюмени задержали троих пранкеров. Они в центре города снимали видео, как грабят и избивают пожилую женщину. Сама бабушка – это был переодетый блогер, а кадры – постановочные.

Позже на допросе парни признались, что они хотели посмотреть, как на все это будут реагировать прохожие. И они, действительно, реагировали.

Известно, что пранкеры безработные, а ранее их судили за кражу и незаконный оборот наркотиков. Сейчас им светит статья за мелкое хулиганство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.