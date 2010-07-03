Неизвестные взорвали банкомат на юго-западе столицы

На улице Бутлерова в Москве неизвестные пытались украсть деньги, взорвав банкомат в отделении одного из банков. Инцидент произошел в ночь на 17 мая, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Они попытались его разбить ломом, но у них не получилось. Тогда правонарушители взорвали банкомат", – сказал собеседник агентства.
Факт попытки ограбления банкомата подтвердили и в пресс-службе главка столичной полиции. Там агентству сообщили, что по предварительным данным, банкомат был поврежден, но деньги из него украсть не удалось.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.