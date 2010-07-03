Неизвестные взорвали банкомат на юго-западе столицы

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На улице Бутлерова в Москве неизвестные пытались украсть деньги, взорвав банкомат в отделении одного из банков. Инцидент произошел в ночь на 17 мая, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Они попытались его разбить ломом, но у них не получилось. Тогда правонарушители взорвали банкомат", – сказал собеседник агентства.

Факт попытки ограбления банкомата подтвердили и в пресс-службе главка столичной полиции. Там агентству сообщили, что по предварительным данным, банкомат был поврежден, но деньги из него украсть не удалось.



