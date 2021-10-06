Пожар в частном доме престарелых в ТиНАО потушен

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Спасатели ликвидировали пожар в частном доме престарелых в ТиНАО, из здания были эвакуированы 40 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре в доме 10 в деревне Летово поступило в 15:32. Из-под кровли двухэтажного здания шел дым.

"Принятыми мерами в 16:40 пожар полностью ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Всего из здания были выведены 40 человек. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что открытое горение в здании было ликвидировано в 16:14. По данным местной администрации, людей в здании к этому времени уже не было.