Пожар произошел в частном доме престарелых в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Частный дом престарелых загорелся в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь вспыхнул в доме 10 в деревне Летово. В администрации поселения сообщили, что людей в здании нет.

В 16:14 открытое горение было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в отделении инфекционной больницы в Кирове. Огонь возник в палате 5 корпуса 3 по адресу улица Ленина, дом 207. Из здания эвакуировали 36 человек. В результате случившегося погибли два человека.