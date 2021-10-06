Взрыв газа произошел в одном из домов в Санкт-Петербурге – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Взрыв газа произошел в одном из жилых домов в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

"В 11:33 поступило сообщение о взрыве газа в четырехэтажном жилом доме на Рябовском шоссе. Пожара после него не последовало, выбиты стекла в пяти окнах. Пострадал один человек, он передан скорой помощи", – рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что взрыв произошел на третьем этаже. По данным из открытых источников, инцидент произошел в доме 1957 года постройки, в котором зарегистрированы 156 человек.

Позднее, по данным "Интерфакса", пресс-служба городского управления МЧС подтвердила информацию о происшествии. В экстренных службах также отметили, что пожар после взрыва газа был ликвидирован в 12:08.

Ранее из-за хлопка газа в Нижнем Новгороде объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Хлопок произошел утром 2 октября на улице Гайдара. В результате инцидента произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Несущие конструкции здания не повреждены. В результате инцидента пострадали два человека.

Между тем в столице началась внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Она проводится в дополнение к ежегодному техобслуживанию, повышая безопасность при использовании газа в быту.

