В столице стартовала внеплановая проверка газового оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве началась внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Она проводится в дополнение к ежегодному техобслуживанию, повышая безопасность при использовании газа в быту. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Особое внимание в ходе проверки уделяют состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных в квартирах. Москвичам проводят инструктаж по безопасному использованию газа в быту, а также выдают специальные памятки.
"Незначительные нарушения незамедлительно устраняют. В случае угрозы безопасности газовое оборудование отключат и составят акт о всех выявленных нарушениях", – говорится в сообщении.
Уточнить дату и время визита мастера можно на сайте АО "МОСГАЗ" и с помощью чат-бота в телеграм. Кроме того, информация о проверке размещается на стендах рядом с подъездами многоквартирных домов.
Жителей столицы просят с пониманием отнестись к внеплановым проверкам и обеспечить доступ специалистов к газовому оборудованию в квартирах.
Ранее директор АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая рассказала, как обезопасить жилье с газовой плитой. По ее словам, предотвратить взрыв газа в жилом доме помогут своевременное обновление оборудования и забота о соседях.
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