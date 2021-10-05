В столице стартовала внеплановая проверка газового оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве началась внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Она проводится в дополнение к ежегодному техобслуживанию, повышая безопасность при использовании газа в быту. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Особое внимание в ходе проверки уделяют состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных в квартирах. Москвичам проводят инструктаж по безопасному использованию газа в быту, а также выдают специальные памятки.

"Незначительные нарушения незамедлительно устраняют. В случае угрозы безопасности газовое оборудование отключат и составят акт о всех выявленных нарушениях", – говорится в сообщении.

Уточнить дату и время визита мастера можно на сайте АО "МОСГАЗ" и с помощью чат-бота в телеграм. Кроме того, информация о проверке размещается на стендах рядом с подъездами многоквартирных домов.

Жителей столицы просят с пониманием отнестись к внеплановым проверкам и обеспечить доступ специалистов к газовому оборудованию в квартирах.

Ранее директор АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая рассказала, как обезопасить жилье с газовой плитой. По ее словам, предотвратить взрыв газа в жилом доме помогут своевременное обновление оборудования и забота о соседях.

