Хлопок газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области/ТАСС

Хлопок газа произошел в многоквартирном доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, два человека пострадали.

"Предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что из дома эвакуировано около ста человек.

На месте работают 75 человек и 24 единицы техники.

Ранее взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Верхней Пышме в Свердловской области. Инцидент произошел в 5-этажном многоквартирном доме.

До этого взрыв газа произошел в многоквартирном доме в городе Сердобске Пензенской области. В результате сгорела трехкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров, разрушений в доме нет.

