Хлопок газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

08:20 (обновлено 02.10.2021 08:29)
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области/ТАСС
Хлопок газа произошел в многоквартирном доме на улице Гайдара в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, два человека пострадали.
"Предварительно произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали два человека", – говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что из дома эвакуировано около ста человек.
На месте работают 75 человек и 24 единицы техники.
Ранее взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Верхней Пышме в Свердловской области. Инцидент произошел в 5-этажном многоквартирном доме.
До этого взрыв газа произошел в многоквартирном доме в городе Сердобске Пензенской области. В результате сгорела трехкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров, разрушений в доме нет.
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