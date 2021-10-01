Грунт обвалился перед подъездом жилого дома на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Грунт обвалился перед подъездом жилого дома на Витебской улице на западе столицы. Об этом в ночь на пятницу, 1 октября, сообщает телеграм-канал "Москва 24".

Уточняется, что в результате инцидента два человека получили ушибы.

На месте сейчас работают экстренные службы.

"На Витебской <...> обвалился грунт перед подъездом жилого дома. <...> Работы по устранению инцидента ведутся максимально оперативно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали при обвале грунта в подвале Политехнического музея в Москве. ЧП произошло в ходе проведения ремонтных работ.