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Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю
Пешеходный переход обрушился на автомобили в Пермском крае, есть погибшие. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, все произошло на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург. Уточняется, что переход рухнул на самосвал MAN и автомобиль "Газель".
"К сожалению, есть погибшие. На происшествия реагировали 26 человек и 9 единиц техники <...>. Пожарные подразделения привлечены для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ", – говорится в сообщении.
В апреле этого года прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с обрушением пешеходного моста в Екатеринбурге. Сооружение рухнуло на проезжую часть на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги.
Сообщалось, что причиной ЧП мог стать проезд грузовой автомашины с негабаритным грузом.
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