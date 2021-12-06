Киркоров заявил о намерении судиться с порталом госуслуг

Филипп Киркоров рассказал Москве 24, что собирается судиться с порталом госуслуг. Он уточнил, что это связано со штрафами, которые за ним числятся.

Ранее сообщалось, что в Таганский районный суд Москвы поступили 90 административных материалов в связи с неуплатой Киркоровым штрафов от ГИБДД.

"Штрафы? Ну у всех бывают штрафы. Естественно, я все всегда оплачиваю. Если вы хотите подробнее узнать о наших следующих действиях, то мы будем подавать встречный иск. Портал госуслуг не справляется с нагрузкой и подрывает деловую репутацию артиста, внедряя неправдоподобную информацию в СМИ. Мы это так просто не оставим, потому что все, что связано с оплатой штрафов и других видов услуг, у нас чисто", – заявил он.

В суде сообщили, что по каждому из протоколов артисту грозит штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, административный арест на срок до 15 дней или обязательные 50-часовые работы.

Представляющий интересы певца юрист Александр Добровинский заявил, что у Филиппа Киркорова нет задолженностей по штрафам за нарушения ПДД, поэтому его нельзя привлечь к административной ответственности.

Добровинский отметил, что назначенное на 14 декабря слушание может стать самым коротким в его практике.