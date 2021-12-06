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Культура

13:04

Киркорову грозит административный арест за неуплату штрафов от ГИБДД

культура

Фото: Агентство "Москва"

Певцу Филиппу Киркорову грозит административный арест за неуплату вовремя 90 штрафов за нарушения ПДД. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем телеграм-канале.

Уточняется, что судебные заседания по данному делу состоятся 14 декабря. По каждому из протоколов артисту грозит штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, административный арест на срок до 15 дней или обязательные 50-часовые работы.

Летом этого года рэпера Элджея (Алексея Узенюка) лишили водительских прав на 1 год и 7 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Ему также назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Во время его задержания также выяснилось, что у него накопилось более 200 штрафов на сотни тысяч рублей.

Киркорову грозит административный арест за неуплату штрафов от ГИБДД

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