Юрист Киркорова прокомментировал информацию о неоплаченных штрафах певца

Фото: Москва 24/Никита Симонов

У Филиппа Киркорова нет задолженностей по штрафам за нарушения ПДД, поэтому его нельзя привлечь к административной ответственности. Об этом в беседе с ТАСС заявил представляющий интересы певца юрист Александр Добровинский.

"Для Филиппа Киркорова было большим удивлением, что есть какая-то задолженность. Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены", – сказал он.

Добровинский отметил, что назначенное на 14 декабря слушание может стать самым коротким в его практике.

Ранее сообщалось, что в Таганский районный суд Москвы поступили 90 административных материалов в связи с неуплатой Киркоровым штрафов от ГИБДД. По каждому из протоколов артисту грозит штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, административный арест на срок до 15 дней или обязательные 50-часовые работы.

