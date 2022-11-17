Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:35

Культура

"Тайны нашей эстрады": "И, конечно, припевать лучше хором..."

"Тайны нашей эстрады": "И, конечно, припевать лучше хором..."

"Ночная смена": триллер "Покерфейс" и памятник Илону Маску в виде козла

В российском онлайн-кинотеатре вышел фильм "Идеальное убийство"

Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы

В Театре Сатиры прошла премьера спектакля "Невольницы"

The City: зарубежные кинопремьеры

"Тайны кино": Леонид Куравлев, Олег Янковский, Евгений Киндинов

"Ночная смена": дело Харви Вайнштейна и пятый сезон "Йеллоустоуна"

Драма "С нуля" вышла на российских стриминговых платформах

Юрий Бутусов покинул пост главного режиссера Театра имени Вахтангова

Большой детский хор в советское время был участником всех телевизионных музыкальных программ. Песни в его исполнении ежедневно звучали по радио, ребята выступали на многих концертных площадках страны, зарабатывая для государства огромные деньги.

При этом всю историю своего существования хор оставался самодеятельным коллективом и был вынужден существовать на собственные средства. Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика