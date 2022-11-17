08:35Культура
"Тайны нашей эстрады": "И, конечно, припевать лучше хором..."
Большой детский хор в советское время был участником всех телевизионных музыкальных программ. Песни в его исполнении ежедневно звучали по радио, ребята выступали на многих концертных площадках страны, зарабатывая для государства огромные деньги.
При этом всю историю своего существования хор оставался самодеятельным коллективом и был вынужден существовать на собственные средства. Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады