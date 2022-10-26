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"Ночная смена": четвертый сезон сериала "Наследники" и инцидент на концерте Кэти Перри

"Ночная смена": четвертый сезон сериала "Наследники" и инцидент на концерте Кэти Перри

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Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Дмитрий Козачинский обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды, а также мировые новости.

На этот раз они рассказали, что четвертый сезон популярного сериала "Наследники" выйдет весной 2023 года. Также ведущие прокомментировали инцидент на концерте певицы Кэти Перри – в какой-то момент у нее перестал открываться глаз.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Программа: Ночная смена
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