На Остоженке установили памятник оперной певице Вишневской

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве торжественно открыли памятник оперной певице, народной артистке СССР, ведущей солистке Большого театра Галине Вишневской, сообщает РИА Новости.

Монумент расположен на Остоженке в центре Москвы, в непосредственной близости от Центра оперного пения, основанного артисткой. Автором скульптуры выступил народный художник РФ Александр Рукавишников.

Памятник Вишневской открыли ее дочери Елена и Ольга Ростропович. Церемонию посетили генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, ректор Московской консерватории Александр Соколов, гендиректор Большого театра Владимир Урин и другие.

Изначально представить монумент планировалось 27 марта 2022 года, в день 95-летия со дня рождения Мстислава Ростроповича, мужа Вишневской. Впоследствии церемонию перенесли на осень.

Оперная певица Галина Вишневская родилась в 1926 году, скончалась в 2012-м. Носила звание народной артистки СССР, была кавалером ордена Ленина и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы.

Постановление о памятнике певице в 2021 году подписал мэр столицы Сергей Собянин. На реализацию проекта Региональному фонду культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича выделили грант в размере 15 миллионов рублей.

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