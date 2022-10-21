Экс-супруга Пьера Нарцисса хочет поставить памятник певцу около МГУ и РУДН

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экс-супруга певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева заявила о желании поставить памятник в честь артиста. По ее словам, уже появились желающие профинансировать данный проект. Об этом сообщает Life.ru.

Калачева отметила, что установить монумент можно у МГУ имени Ломоносова, в котором проходил обучение сам Нарцисс. Также она рассматривает вариант размещения памятника у Российского университета дружбы народов. По мнению экс-супруги покойного певца, ректоры этих образовательных учреждений любили Нарцисса.

"Сотни людей это просят сделать. Просто потому, что он не только пел, но объединял в себе именно народы. Он всех передружил на фоне позитива, музыки, все диаспоры", – прокомментировала Калачева.

Она добавила, что в России есть множество людей, которые ждут увековечивания Нарцисса. Бывшая супруга артиста отметила, что памятник будет "красивым и стильным".

Певец скончался 22 июня. Сообщалось, что Нарциссу проводили операцию на почках, однако она оказалась фатальной.

По словам Калачевой, артист умер от последствий подагры, он мучился от заболевания около месяца. Коллеги по сцене рассказали, что последнее время Нарцисс с трудом ходил и признавался, что ему тяжело дышать.

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