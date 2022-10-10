Никас Сафронов предложил сделать памятник Моисееву "как у Хрущева"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Памятник певцу Борису Моисееву можно сделать примерно как у Никиты Хрущева – чтобы было видно его лицо. Об этом в беседе с "МК" рассказал народный художник России Никас Сафронов.

"В свое время Хрущев разнес в пух и прах выставку авангардистов, очень ругал скульптора Эрнста Неизвестного, называл его работы "дегенеративным искусством". Но именно Неизвестный сделал ему памятник после смерти – причем таково было завещание самого Никиты Сергеевича", – отметил художник.

По его словам, надгробный памятник у Моисеева должен быть небанальным, с интересным замыслом, но четкий и не помпезный. Сафронов пояснил, что при жизни певец любил эпатировать публику, но это был образ артиста, который расходится с его внутренним миром. Художник назвал Моисеева скромным, добрым и воспитанным человеком.

Сафронов выразил надежду, что созданием надгробия займутся профессионалы, потому что "сейчас развелось много дилетантов". В качестве альтернативы бюсту художник предложил памятник в форме надломленных колонн. По его мнению, это смотрится "очень эффектно". Художник отметил, что главное в этом вопросе – не экономить, так как певец этого не заслужил.

Несмотря на последствия инсульта, Моисеев не был затворником, считает Сафронов. По его словам, артист просто не хотел излишней шумихи, но иногда все же выходил в свет.

"Например, появился на дне рождения Кристины Орбакайте, которую считал одним из самых близких людей в своей жизни. Он с удовольствием общался с друзьями. Азиза рассказывала мне, что регулярно звонила ему. Он всегда был в хорошем расположении духа. Поэтому все разговоры о его затворничестве – полная чушь", – заключил Сафронов.

Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. По данным СМИ, причиной стал третий инсульт. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с певцом пришли его родные, друзья и коллеги.

Борис Моисеев родился в 1954 году в Могилеве. Советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф и киноактер в 2006 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".



В столице простились с Борисом Моисеевым

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