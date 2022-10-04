СК РФ проводит проверку обстоятельств смерти Бориса Моисеева – СМИ

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Следственный комитет РФ начал проверку обстоятельств смерти певца Бориса Моисеева, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

"Проверка начата на следующий день после похорон, 3 октября. Пока это всего лишь означает, что следователи должны формально установить, нет ли в его кончине криминальной составляющей", – отметил собеседник СМИ.

В ходе проверки будет установлено, есть ли признаки насильственной смерти, предусмотренные статьей 105 УК РФ ("Убийство") и статьей 111 УК РФ ("Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть").

По данным телеканала, для назначения подобных проверок необходима информация от судмедэкспертов, которые могли обнаружить следы насильственной смерти. Однако в настоящее время посмертная судебно-медицинская экспертиза Моисеева не готова, а видимых повреждений на его теле найдено не было.

Другой причиной проверки названо заявление родственников, при это на данный момент информация об обращении их в правоохранительные органы отсутствует.

Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. По данным СМИ, причиной стал третий инсульт.

Борис Моисеев родился в 1954 году в Могилеве. Советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф и киноактер в 2006 году был удостоен звания "Заслуженный артист России".



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