Собянин поддержал установку памятника Галине Вишневской на Остоженке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве установят памятник Галине Вишневской. Монумент появится рядом с Центром оперного пения на Остоженке. Соответствующее постановление уже подписал Сергей Собянин.

На установку памятника народной артистке СССР столичное правительство предоставит Региональному фонду культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича грант в размере 15 миллионов рублей. Памятник высотой 6,7 метра изобразит Галину Вишневскую в полный рост. Монумент будет выполнен в комбинированной технике из гранита, мрамора и бронзы.

Памятник встроят в нишу главного фасада здания Центра оперного пения Галины Вишневской.

Торжественное открытие запланировано на 27 марта 2022 года – в день 95-летия со дня рождения супруга артистки Мстислава Ростроповича.

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