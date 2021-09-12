На северо-востоке Москвы завершили благоустройство сквера у пруда Марс

15:30
Комплексное благоустройство сквера у пруда Марс завершилось на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
После благоустройства там появились три детские площадки с горками, канатами, качелями и каруселями и четыре спортивные площадки с тренажерами и турниками.
Помимо этого в сквере обустроили пирс с несколькими зонами отдыха: площадкой с лежаками для солнечных ванн и видовой площадкой над гладью воды.
Вдоль пруда появились беговая дорожка и скамейки с навесами, садовые качели, дорожки для бега и пункт велопроката. Для проведения районных мероприятий в сквере установили новую сцену.
В рамках благоустройства позаботились и об озеленении территории: высадили более 1,4 тысячи кустарников и более 50 деревьев, а также разбили цветники и газоны.
"Особенность сквера – световая инсталляция Солнечной системы", – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на Ленинском проспекте в районе домов 94–110 появился новый прогулочный маршрут. Его создали в рамках комплексного благоустройства вылетной магистрали.
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