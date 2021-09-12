В Москве завершилось благоустройство участка Черноморского бульвара

09:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На юго-западе Москвы завершаются работы по благоустройству Черноморского бульвара. На одном из его участков появится светодинамический фонтан. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Работы по благоустройству прошли на участке Черноморского бульвара от улицы Азовская до Симферопольского бульвара.
"Территорию украсил светодинамический фонтанный комплекс в виде парусной лодки. Он состоит из двух фонтанов: классического и сухого (расположенного ниже уровня земли). Вечером струи воды окрашиваются в разные цвета благодаря художественной подсветке", – говорится в сообщении.
На благоустроенной территории также оборудовали детскую и спортивную площадки, обустроили зону тихого отдыха, привели в порядок тропинки и дорожки, высадили кустарники, разбили цветы и газоны и установили новые опоры освещения.
Ранее в Москве завершилось благоустройство территории у Амбулаторного пруда в столичном районе Аэропорт. Новое общественное пространство создали на месте хаотичной парковки.
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