Новый прогулочный маршрут появился на Ленинском проспекте

12:35
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы
На Ленинском проспекте в районе домов 94–110 появился новый прогулочный маршрут. Его создали в рамках комплексного благоустройства вылетной магистрали. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
Территория протяженностью 600 метров вдоль домов между Ленинским проспектом и его дублером превратилась в комфортную прогулочную зону. Там обустроили три детские площадки, велодорожку и зоны отдыха.
Последнюю организовали напротив дома 110: установили четыре скамьи, выполненные в современном дизайне, а рядом с ними разместили урны. Новая зона отдыха заняла площадь порядка 1,5 тысячи квадратных метров.
Все деревья вдоль нового маршрута сохранили. Кроме того, на данной территории высадили около 700 кустов кизильника блестящего – декоративного неприхотливого кустарника, который часто используют при создании живых изгородей.
В начале сентября завершился первый этап масштабного благоустройства Ленинского проспекта. В порядок привели пятикилометровый участок от улицы Кравченко до МКАД. Работы по второму этапу закончат в 2022–2023 годах. Третий этап завершится по мере окончания строительства Большой кольцевой и Троицкой линий метрополитена.
Москвичам показали благоустройство Ленинского проспекта
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