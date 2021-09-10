Москвичам показали благоустройство Ленинского проспекта

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

Москвичам показали Ленинский проспект. Там завершили первый этап благоустройства от улицы Кравченко до Московской кольцевой. В порядок привели тротуары и проезжую часть. Установили более 650 новых фонарей, контрастное освещение на переходах. Появились новые остановки, стеллы навигации, а также велодорожка на четыре километра с парковками и станциями проката. Кроме того, высадили кустарники, деревья. А в четырех дворах отремонтировали детские площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.