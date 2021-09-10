Два сквера благоустроили на юге Москвы

12:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству двух скверов, прилегающих к Донскому монастырю, на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса.
"В Монастырском сквере, расположенном в границах улицы Донской, 1-го Донского проезда и Дальнего переулка, обновили спортивную площадку, обустроили две новые детские площадки для детей разных возрастов, сделали площадку для настольных игр, организовали зоны тихого отдыха, установили удобные скамейки, привели в порядок дорожно-тропиночную сеть", – говорится в сообщении.
Кроме того, там обустроили площадку для выгула и дрессировки собак, высадили деревья и кустарники, разбили цветники. Также установили новые опоры освещения, а вдоль стен монастыря – дополнительную архитектурную подсветку, создали аллею, на которой установили стенды с информацией об истории Донского монастыря.
Сотрудники комплекса благоустроили и Донской сквер, расположенный между улицами Донской, Стасовой, Орджоникидзе и 3-м Донским проездом.
"Обновили дорожно-тропиночную сеть и асфальтобетонное покрытие, прилегающее к скверу автомобильной парковки, установили новые опоры освещения, дополнительно высадили деревья и кустарники. Обустроили площадки для отдыха, одна из них – с качелями, и детскую площадку. В центре сквера установили сцену", – добавляется в сообщении.
Ранее новый сквер с игровыми и спортивными площадками появился на месте пустыря в Щербинке в ТиНАО. Там было полностью обновлено освещение, высажены деревья, кустарники, цветники и живая изгородь.
Благоустройство осуществлялось с учетом мнения местных жителей.
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