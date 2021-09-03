Общественное пространство обустроили на месте пустыря в Щербинке

13:25
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы "
Новый сквер с игровыми и спортивными площадками появился на месте пустыря в Щербинке в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Уточняется, что новое общественное пространство находится на улице Спортивной у домов 2–6.
"На месте неухоженной территории создали дорожно-тропиночную сеть с учетом потребностей маломобильных горожан, обустроили игровую площадку с подвесными качелями и батутами и две воркаут-зоны, установили парковую мебель – скамейки и кресла", – говорится в сообщении.
В сквере было полностью обновлено освещение, высажены деревья, кустарники, цветники и живая изгородь. Благоустройство осуществлялось с учетом мнения местных жителей.
Ранее сообщалось, что в жилом комплексе "Полярная, 25" в столичном районе Отрадное построили новый многоуровневый паркинг на 751 машину. Восьмиэтажное здание паркинга имеет общую площадь 22,1 тысячи квадратных метров, из которых 2,3 тысячи рассчитаны под помещения общественного назначения – офисы и различные сервисы.
"Это наш город": на юго-западе столицы пройдет комплексное благоустройство
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