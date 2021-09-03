В Отрадном завершилось строительство паркинга на 751 машину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый многоуровневый паркинг на 751 машину построили в жилом комплексе "Полярная, 25" в столичном районе Отрадное. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Завершено строительство наземной многоуровневой автостоянки в составе жилого комплекса "Полярная, 25" на северо-востоке Москвы. Объект расположен в Высоковольтном проезде, доме 5, строении 12, в районе Отрадное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам заключительной проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. В настоящее время паркинг готовится к вводу в эксплуатацию.

Восьмиэтажное здание паркинга имеет общую площадь 22,1 тысячи квадратных метров, из которых 2,3 тысячи рассчитаны под помещения общественного назначения – офисы и различные сервисы.

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