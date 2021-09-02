Город выставил на продажу 111 машино-мест в Черемушках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Город выставил на продажу 111 машино-мест, расположенных в районе Черемушки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, купить объекты можно будет без объявления цены.
Он напомнил, что город регулярно выставляет на продажу машино-места во всех столичных округах. В частности, за семь месяцев этого года на торгах реализовали практически 2,8 тысячи парковочных мест.
"В среднем за один лот боролись пять участников. Сейчас на продажу выставлено 111 машино-мест, расположенных в многоуровневом подземном паркинге в районе Черемушки. Автовладельцы смогут приобрести парковочные места площадью от 15,4 до 40 квадратных метров", – сказал Ефимов.
Паркинг, в котором находятся машино-места, находится на Перекопской улице, доме 34, корпусе 3. Автостоянка оборудована водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и центральным отоплением. Все объекты свободны от обременений.
Продажа пройдет в электронной форме, стоимость назначает сам покупатель. Чтобы подтвердить намерение заключить договор в случае победы, участникам надо внести задаток, который зависит от лота.
Всего за семь месяцев в Москве реализовали 1 517 машино-мест без объявления цены. Среднее количество участников на лот составило семь человек. Подать заявку на машино-место можно до 30 сентября на электронной площадке "Росэлторг". Итоги подведут 4 октября.
Ранее стало известно, что новые парковки для резидентов появятся в 12 районах Москвы до конца года. Сейчас по всей Москве их больше 700, но уже через полгода будет больше 1 000.
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