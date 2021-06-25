Новые парковки для резидентов появятся в 12 районах Москвы до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
До конца текущего года в 12 столичных районах появятся новые парковки для резидентов. Сейчас по всей Москве их больше 700, но уже через полгода будет больше 1 000, рассказал Дептранс в своем телеграм-канале.
"Платная парковка на улицах города – это порой единственная возможность для местных жителей оставить свой автомобиль рядом с домом. Поэтому мы стараемся отдать часть парковочных мест этим людям – то есть на резидентной парковке машину могут оставить только местные жители", – отметил глава ведомства Максим Ликсутов.
В ближайшее время резидентские места появятся в следующих районах Москвы: Донском, Таганском, Пресненском, Даниловском, Мещанском, Преображенском, а также в Хамовниках, Якиманке, Арбате, Сокольниках, Лефортово и Теплом Стане.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила предоставлять бесплатные места на парковках во всех субъектах страны всем семьям, воспитывающим трех и более детей.
По ее словам, отдельные регионы и муниципальные образования ищут возможности, чтобы предоставить многодетным семьям бесплатные муниципальные парковочные места. Однако в большинстве субъектов подобная поддержка не предусмотрена.
Порядок парковки у вокзалов на Комсомольской площади изменился
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