В Госдуме призвали обеспечить многодетные семьи бесплатными парковками во всех регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила предоставить всем семьям, воспитывающим трех и более детей, бесплатные места на парковках во всех субъектах страны, сообщает RT.

Она напомнила, что, в соответствии с Конституцией РФ, в целях реализации государственной политики по поддержке семьи, материнства и детства многодетным семьям на федеральном и региональном уровнях оказываются меры господдержки.

Парламентарий добавила, что отдельные регионы и муниципальные образования ищут возможности, чтобы предоставить многодетным семьям бесплатные муниципальные парковочные места. Однако в большинстве субъектов такая возможность не предоставляется.

Депутат призвала создать и вести специальный реестр многодетных семей.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать многодетным семьям денежные сертификаты на получение среднего или высшего профессионального образования.

С такой идеей он обратился к зампреду правительства Татьяне Голиковой. Сухарев заявил о необходимости разработать и создать государственную программу по выдаче таких сертификатов семьям при рождении третьего и последующего ребенка за счет средств государства на каждого из детей. Сумма должна быть в пределах субъекта проживания, пояснил парламентарий.

Он отметил, что в условиях текущей социально-экономической обстановки в регионах молодые семьи не спешат с рождением третьего и последующего ребенка, переживая за неспособность в будущем обеспечить своих детей жильем и качественным образованием.