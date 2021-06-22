Эксперт рассказал, выгодно ли сдавать в аренду парковочное место

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2020 году наряду с квартирами и дачами россияне покупали машино-места. Причем спрос на приобретение последних вырос на 18%, а спрос на их аренду в первом квартале текущего года увеличился вдвое. Однако выбрать машино-место в качестве инвестиции по-прежнему остается трудно. Об этом сообщает "Аргументы и факты" со ссылкой на финансового эксперта Дмитрия Чечулина.

По словам эксперта, стоимость машино-места зависит не только от его расположения, но и от способа его приобретения: дешевле всего покупать по преимущественному праву, поскольку так можно сэкономить до 40%.

Согласно различным данным, средняя стоимость парковочного места в столице составляет 2,2 миллиона рублей. Самые дорогие находятся в Тверском районе – около 11 миллионов рублей. Самые дешевые – в Солнцеве, где машино-место можно купить примерно за 930 тысяч рублей. Сам же Чечулин рекомендует ориентироваться на цены в 1,5-2,5 миллиона рублей.

Он рекомендует к покупке места в густонаселенных районах, расположенных в зоне платной парковки, где автовладельцам и без того приходится платить за стоянку. При этом он советует внимательнее относиться к машино-местам при новостройках, так как если не все они будут распроданы, то могут возникнуть проблемы с окупаемостью.

По его словам, срок окупаемости машино-места стоимостью 1,2 миллиона рублей при сдаче в аренду за 10 тысяч рублей в месяц составит около 10 лет. Именно при таком соотношении, считает Чечулин, такая покупка становится выгоднее приобретения квартиры стоимостью 10–12 миллионов рублей, которая за 15 лет при ставке в 40 тысяч рублей в месяц принесет только 7,2 миллиона рублей.

Нормальной арендной ставкой для места на многоуровневой парковке он называет диапазон от 3 до 5 тысяч рублей в месяц, а для подземных паркингов – 8–10 тысяч рублей в месяц.

Ранее стали известны самые прибыльные объекты недвижимости в России. Так, за последний год владельцы бюджетных квартир получили доход от 15 до 45% годовых, самыми успешными в этом плане оказали владельцы микростудий.

Уточнялось, что большая часть подобных студий возникли в результате разделения большого низколиквидного объекта: люди переделывали квартиры на первых этажах, апартаменты, таунхаусы и загородные дома.

Так, например, однокомнатную квартиру можно сдать целиком, а можно в виде двух микростудий. Если приобрести квартиру за 6,8 миллиона рублей в спальном районе Москвы, ее удастся сдать за 30–40 тысяч рублей в месяц. Окупаемость в среднем составит 16–17 лет. Разделив недвижимость на две части, можно найти жильцов в каждую за 25–28 тысяч рублей, снизив окупаемость до 11 лет.

