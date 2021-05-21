Названа недвижимость, приносящая наибольший доход

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За последний год владельцы бюджетной недвижимости получили доход от 15% до 45% годовых, при этом наиболее прибыльными стали микростудии, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя агентства недвижимости Ксению Аверс.

Она рассказала, что большая часть подобных студий возникли в результате разделения большого низколиквидного объекта. Люди переделывают квартиры на первых этажах, апартаменты, таунхаусы и загородные дома.

Специалист привела пример с однокомнатной квартирой, которую можно сдать целиком, а можно в виде двух микростудий. Так, если приобрести квартиру за 6,8 миллиона рублей в спальном районе Москвы, ее удастся сдать за 30–40 тысяч рублей в месяц. Окупаемость в среднем составит 16–17 лет. Разделив недвижимость на две части, можно найти жильцов в каждую за 25–28 тысяч рублей, снизив окупаемость до 11 лет.

Есть несколько способов увеличить доходность вплоть до 100% годовых. Чем больше объект под деление, тем дешевле первоначальная цена за метр, тем выгоднее покупка. Чем меньше использовано собственных средств, тем выше доходность. Также выгоднее сдавать жилье посуточно.

Единственный минус покупки микростудии в качестве инвестиции по сравнению с однокомнатной квартирой состоит в том, что проект с делением будет энергозатратнее, добавила эксперт.

Ранее риелтор рассказал, как меньше платить за аренду квартиры. Варианты оказались довольно неожиданными: выбрать жилье в неблагополучном районе или рядом с тюрьмой. Специалист добавил, что близость с промышленными зонами также послужит поводом попросить скидку у арендодателя.