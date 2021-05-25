Эксперт рассказал, куда не стоит вкладывать деньги новичку

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Непрофессиональным инвесторам стоит воздержаться от покупки отдельных ценных бумаг, так как ситуация на рынке постоянно меняется. Об этом в беседе с News.ru рассказал финансовый советник Владимир Верещак.
Он обратил внимание на необходимость определиться с целью вложения средств. Наиболее часто звучат идеи о сохранении и приумножении капитала, однако это совершенно разные цели. Для их достижения используются различные инвестиционные инструменты, объяснил эксперт.
"Для сохранения капитала лучше подойдут облигации. Для приумножения – акции относительно молодых и развивающихся компаний", – сообщил Верещак.
Еще одна возможная цель управления капиталом – получение пассивного дохода. В этом случае следует обратить внимание на дивидендные акции и инвестиционные трасты недвижимости (REIT), подчеркнул специалист.
Финансовый советник обратился и к теме криптовалют. Он отметил, что нет понятных критериев, позволяющих оценить данный актив. В качестве альтернативы он отметил акции релевантных компаний: платежные системы, банки, производители оборудования для майнинга. Криптовалюты, в свою очередь, крайне волатильны и имеют высокую корреляцию с основным рынком акций.
Новичкам специалист посоветовал использовать биржевые (ETF) или паевые (ПИФ) инвестфонды, чтобы избежать ненужных рисков.
Верещак предостерег начинающих инвесторов от неоправданных ожиданий быстрой прибыли, а разумным горизонтом инвестирования назвал 3–5 лет.
Эксперт добавил, что любому инвестору важно составить собственный риск-профиль. Как правило, новички думают лишь о прибыли, но необходимо понять и то, сколько они готовы потерять.
Ранее сообщалось, что с помощью инвестиций в ценные бумаги можно начать получать дополнительный доход в размере 100 тысяч рублей. Дивиденды от акций, купоны от облигаций, а также выплаты из фондов недвижимости – главные способы получения ренты, которая может достигать 6–7% годовых.
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