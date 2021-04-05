Экономист рассказал, сколько денег может принести пассивный доход

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Основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров рассказал о способах получения пассивного дохода, передает News.ru.

Эксперт считает, что одним из способов получения пассивного заработка является покупка акций и облигаций на фондовом рынке. По мнению специалиста, доход в 5–6 процентов годовых можно получать, купив облигации федерального займа (ОФЗ), а 6–8 процентов годовых обеспечит покупка облигаций крупнейших российских компаний.

"Если рассматривать более высокодоходные инструменты, то это вложение в акции крупнейших российских компаний. Инвестируя в них, можно иметь стабильный доход, получая дивиденды", – отметил Сидоров.

Он добавил, что дивидендная доходность у российских компаний разная и варьируется от 0 до 17 процентов годовых. При этом многие компании выплачивают дивиденды от 6 до 12 процентов в рублях.

Сидоров также подчеркнул, что хорошим вариантом пассивного дохода являются вложения в биржевые фонды с доходностью 10–20 процентов годовых.

"Дивиденды они не выплачивают, но вы можете в любой момент их покупать и продавать, так же как и акции компаний, и разница между покупкой и продажей и будет вашим доходом", – объяснил эксперт, добавив, что риск вложения в биржевые фонды больше, чем в облигации.

Покупка наличной валюты является действенным способом получения пассивного дохода в долгосрочной перспективе. В частности, в прошлом году при покупке долларов, евро, швейцарских франков можно было получать от 20 до 30 процентов прибыли. При этом эксперт подчеркнул, что приобретение инвестиционных инструментов, привязанных к валюте, может оказаться более выгодным.

От 25 до 35 процентов прибыли можно было получить в прошлом году и за вложения в золотые и серебряные монеты. Если рост стоимости драгоценных металлов продолжится, то такая тенденция станет эффективным вложением средств в долгосрочном периоде, заключил Сидоров.

Ранее сообщалось, что с помощью инвестиций в ценные бумаги можно начать получать дополнительный доход в размере 100 тысяч рублей. Дивиденды от акций, купоны от облигаций, а также выплаты из фондов недвижимости – главные способы получения ренты, которая может достигать 6–7% годовых.

