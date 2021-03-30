В ВШЭ перечислили самые вредные потребительские привычки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Исключение спонтанных трат позволит существенно сэкономить средства. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доктора экономических наук Сергея Смирнова (НИУ ВШЭ).
По его словам, более осознанный подход к потреблению поможет накоплению денег. К наиболее вредным потребительским привычкам специалист отнес спонтанные траты, которые за месяц могут "съесть" значительную часть бюджета.
"Самые вредные траты – это траты, которые осуществляются по психологическим мотивам. Недаром же выкладка в магазинах у касс наполнена разного рода белибердой: начиная от жвачки, до всяких конфеток и сувенирчиков", – уточнил Смирнов.
Он также добавил, что в данную категорию входят и более существенные траты, например покупки нового смартфона без острой необходимости.
Кроме того, еще одной вредной привычкой считаются траты в кредит, которые не являются жизненно необходимыми, заключил специалист.
Ранее сообщалось, что ночью жители России более активно тратят деньги на товары для животных, детей, а также домашнюю утварь. Уточняется, что в категории "Товары для животных" средний чек в три раза превышает дневной.
Кроме того, в "Товарах для дома" он оказался больше на 98%, в "Ресторанах" – на 81%, а в категории "Товары для детей" – на 62%.
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