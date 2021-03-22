Россиянам рассказали, в каких городах самая высокая стоимость жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москва заняла первое место в списке городов с самой высокой стоимостью жизни, сообщает News.ru, проанализировав расходы россиян в регионах.
"Минимальная необходимая сумма для проживания одного человека рассчитывалась по сумме четырех усредненных показателей: стоимость аренды однокомнатной квартиры, проезда, коммунальных услуг и размера прожиточного минимума для трудоспособного населения", – поясняется в материале.
Таким образом, в месяц жителю столицы требуется не меньше 63 334 рублей. За аренду квартиры придется отдать 35 тысяч рублей; 20 589 рублей составят траты по прожиточному минимуму; проездной на месяц обойдется в 2 245 рублей; оплата коммунальных услуг – 5 500 рублей.
На втором месте расположился Санкт-Петербурге, при этом стоимость жизни в городе значительно ниже, чем в столице, – 40 028 рублей. Половина суммы – 20 тысяч рублей – уйдет на аренду однокомнатной квартиры. Расходы по прожиточному минимуму составят 13 073 рубля; транспорт обойдется в 3255 рублей; коммуналка в среднем стоит 3 700 рублей.
В третьем по численности населения городе России – Новосибирске – уровень месячного дохода должен быть не меньше 33 154 рублей. Аренда "однушки" обойдется в 15 тысяч рублей; прожиточный минимум составляет 13 054 рубля; на проезд придется потратить порядка 1 500 рублей; на коммунальные услуги – 3 600 рублей.
Жителям Екатеринбурга хватит 33 586 рублей; в Казани чуть меньше – 32 022 рубля; в Нижнем Новгороде – 31 540 рублей.
Самым демократичным из крупнейших российских городов оказался Челябинск. Для жизни здесь хватит 27 827 рублей.
Ранее сообщалось о падении реальных доходов россиян на 3,5% в 2020 году. В то же время численность россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, по итогам января – сентября 2020 года достигла 19,6 миллиона человек.
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